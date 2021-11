Actualitzada 17/11/2021 a les 11:02

ELS CAMPS DE NEU FAN UNA FORTA APOSTA DIGITAL



Així, Vallnord-Pal Arinsal ha traçat una “estratègia de gamificació” on destaca el nou simulador d’esquí virtual –el més avançat del món, segons detalla l’empresa–, que servirà per millorar la tècnica, gaudir d’una pista d’alt nivell en format digital i poder practicar l’esport durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització del domini esquiable, el gran objectiu d’enguany. En aquesta mateixa línia, Vallnord-Pal Arinsal ha desenvolupat un nou format digital de circuits d’orientació d’entre 1,5 i 2 quilòmetres que se suma als tradicionals circuits de l’estació ubicats a Pal.



Grandvalira no es queda enrere en aquesta cursa per la digitalització. En aquest sentit, ahir va anunciar que ha desenvolupat noves funcionalitats a la seva app, com ara la realitat augmentada en el navegador, un QR identificatiu de l'usuari o el posicionament en temps real de l'esquiador a la pista. L'aplicació també compta aquesta temporada amb millores per compartir els vídeos 3D dels tracks a les xarxes socials i incorpora el perfil de cada pista al mapa per conèixer en quin punt es troba el màxim pendent. A més, l'app permetrà interactuar als usuaris, que podran realitzar reptes virtuals vinculats a l'activitat a pistes que permetran obtenir medalles i reconeixements entre la comunitat.

Després d’un any pràcticament “inexistent”, tal com el va definir ahir el director general de Vallnord-Pal Arnisal, Josep Marticella, les estacions d’esquí encaren la temporada que s’acosta amb confiança. Així ho va declarar el director general de Grandvalira-Nevasa, Juan Ramón Moreno, que va expressar que “les reserves prèvies indiquen que podem ser optimistes si les coses no es torcen”, i va indicar que esperen assolir una “temporada bona” que “estimem que se situï lleugerament per sota d’una de normal”. Marticella va anar més enllà i va concretar que Vallnord-Pal Arinsal s’ha marcat el propòsit d’arribar als 500.000 dies d’esquí, tot i admetre que són xifres “ambicioses”.Tots dos dominis creuen que el mercat de proximitat tindrà un pes important per arribar a aquestes metes i esperen rebre esquiadors, principalment, d’Espanya i França, encara que Marticella també va preveure la possible arribada de clients anglesos. En aquesta línia, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va apuntar que “creiem que podem recuperar el mercat britànic o europeu, o bé compensar-lo amb el mercat espanyol i francès”. Tanmateix, va mostrar-se escèptic a rebre turistes russos. “És difícil recuperar el mercat rus aquest any.”Tant Grandvalira i Ordino Arcalís com Vallnord Pal-Arinsal s’acolliran a la nova mesura aprovada la setmana passada pel consell de ministres i demanaran el passaport Covid per romandre en espais tancats, segons van anunciar els directors de les estacions. “No demanarem documents per esquiar, però sí que demanarem el certificat de vacunació als clients que vulguin seure i menjar en espais tancats”, va especificar Moreno, qui va apuntar que aquesta mesura no s’aplicarà als clients que només entrin als establiments a comprar o que seguin als espais exteriors. Es tracta d’uns protocols que s’han consensuat amb Vallnord-Pal Arinsal, tal com va apuntar Marticlella, també sotsdirector d’Ski Andorra, qui va admetre que les mesures seran “similars” a totes les estacions, i va matisar que a Vallnord-Pal Arinsal “demanarem el certificat a la restauració, però potser entre setmana hi haurà alguna modificació”. Així, els espais interiors de les estacions s’acolliran al nivell “taronja” que permet ampliar l’aforament al cent per cent i retirar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’interior dels establiments gràcies al pass Covid.Pel que fa a les dates amb què treballen els dominis esquiables, Arcalís té previst obrir les pistes d’esquí el 27 de novembre i la resta estrenaran la temporada el 3 de desembre, tot i que Moreno no va descartar fer-ho abans si caigués una forta nevada. Tanmateix, tots dos dominis van manifestar que comparteixen el repte de la desestacionalització. Vallnord-Pal Arinsal es va presentar com una estació els 365 dies de l’any, que obrirà tots els dies, reforçant l’aposta per esquí, bicicleta i trail. Amb aquest mateix objectiu, Grandvalira aposta per una oferta gastronòmica i musical cada dia al nou Abarset.