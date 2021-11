Les estacions inverteixen onze milions d'euros aquesta temporada

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:06

Les estacions han realitzat inversions importants aquesta temporada per millorar les seves infraestructures i ampliar l’oferta d’activitats.A Grandvalira s’han invertit 6,7 milions d’euros que s’han destinat, en gran part, al projecte del nou Abarset. Per la seva banda, a Ordino la inversió ha estat d’un milió d’euros i destaca la construcció del nou mirador solar de Tristaina. Vallnord-Pal Arinsal, amb l’objectiu d’esdevenir una estació activa els 365 dies de l’any, ha realitzat una inversió de 3,5 milions d’euros que s’han destinat a la millora de les infraestructures de neu de cultiu –ja ofereix més del 70 per cent de les pistes innivades– i altres activitats, d’entre les quals destaquen el nou simulador virtual o les experiències gastronòmiques multisensorials Nocturna.La inversió de Grandvalira Resorts arriba en un hivern en què s’implementen per primera vegada els preus dinàmics. Això comportarà un canvi en els hàbits de consum dels clients, que hauran de comprar abans per poder estalviar “fins a un 15 per cent”, segons va apuntar el director, Juan Ramón Moreno. En època de molta demanda, en canvi, Moreno va explicar que els preus seran més elevats. Un dels altres punts que va destacar va ser la gran aposta que fan per la sostenibilitat, que esdevé “part del seu ADN” i que es pretén “portar a tots els nivells”, un objectiu que també comparteix Vallnord-Pal Arinsal.L’esquí de muntanya ha estat un dels altres grans protagonistes, ja que totes dues estacions han destinat part de la inversió a ampliar els quilòmetres de pistes. S’ha creat un nou tram d’skimo al circuit d’Arinsal i s’ha il·luminat al cent per cent el camí de la Serra, a Pal, que permet accedir al restaurant del pla de la Cot de nit. Igualment, Grandvalira també ha potenciat els circuits d’skimo i raquetes de neu als sectors de Soldeu, el Tarter i Canillo, que ara quedaran connectats. A Grau Roig, Pas de la Casa i Encamp s’han marcat nous itineraris i a Ordino es podrà accedir al mirador solar de Tristaina practicant aquest esport.Grandvalira Resorts ha impulsat tres noves línies d’autobús amb la finalitat de promoure la mobilitat sostenible. Aquestes noves línies enllacen Ordino Arcalís amb tots els sectors de Grandvalira, així com amb Andorra i la parròquia d’Ordino. Els autobusos tindran una freqüència diària i seran gratuïts amb els forfets de les estacions, però caldrà reservar la plaça amb anterioritat.S’afegeixen deu noves cabines al Funicamp, amb les quals es continua augmentant la capacitat de passatgers en els seus 76 remuntadors, que actualment és de 120.645 esquiadors per hora.Es tracta del parc més gran del país i permetrà generar el 37 per cent de l’energia que Vallnord-Pal Arinsal necessita durant la temporada.