La incidència de la pandèmia baixa a 292 casos actius

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:32

La incidència de la Covid-19 va millorar ahir els indicadors amb una baixada fins als 292 casos actius, 27 menys que dilluns, per les 49 altes que s’han donat les últimes hores. El nombre d’afectats va augmentar a 15.929 contagiats des de l’inici de la pandèmia, a mitjan març de l’any passat, amb l’afegit ahir de 22 positius més en les darreres vint-i-quatre hores. Hi ha un total de 15.507 persones que han superat la malaltia. La xifra de malalts que han perdut la vida per la pandèmia de coronavirus es manté en 130 des de ja fa vàries setmanes.D’altra banda, l’ocupació a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va créixer lleugerament ahir amb un nou ingressat a la planta Covid del centre, que incrementa fins a quatre el total de pacients internats per les complicacions causades per la infecció de coronavirus, tot i que per segona jornada seguida no hi ha cap afectat pel virus a la unitat de cures intensives.Respecte al sistema educatiu, el nombre de classes amb part dels estudiants en confinament a domicili per positius van pujar ahir fins a 31, dues més que dilluns, i el nombre d’aules en vigilància passiva va baixar de deu a nou, segons l’actualització de dades feta pública pel Govern.