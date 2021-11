L'hospital atén 580 pacients per addicions

Actualitzada 17/11/2021 a les 13:10

"El nombre de pacients amb conductes no apropiades amb la substància alcohòlica ha augmentat arran de la pandèmia i estem atenent a un total de 580 persones. D'aquestes 270 han fet una primera visita", ha explicat la coordinadora clínica de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Angelina Santolària. Ho ha dit durant la presentació del Projecte One Team Eurocup que s'ha fet conjuntament amb el MoraBanc. A més, la coordinadora ha afegit que "el 55% de les nostres consultes venen per problemes derivats per l'alcohol i la segona drogaddicció es deu al cànnabis". Santolària ha especificat que el perfil de pacient varia molt segons la substància, però que normalment les persones addictes a l'alcohol solen tenir una mitjana d'edat de 45 anys i per sexe majoritàriament són homes. Pel que fa al perfil del consum de cànnabis l'edat és més baixa.L'UCA és el recurs especialitzat per qualsevol persona que tingui una addicció a alguna substància o comportamental. Dins de l'equip hi ha estructures existencials, tal com ha explicat Santolària, com la consulta externa, llits de desintoxicació i l'hospital de dia. Així com recursos per atendre els pacients terapèuticament.El MoraBanc Andorra ha reprès el programa One Team després de la pandèmia, i enguany torna a fer-ho amb els pacients de l'UCA. Aquest projecte està creat per l'Eurocup, i tots els equips que hi participen han de crear un programa per ajudar a col·lectius en exclusió. Una dotzena de pacients de la unitat realitzen un entrenament setmanal sota les ordres del coordinador de la base tricolor, Jaume Tomàs.El president de l'entitat, Gorka Aixàs, ha explicat que "estem orgullosos de poder participar en un projecte així perquè és gratificant", mentre que la coordinadora clínica de l'UCA, Angelina Santolària, ha assenyalat que "és un projecte engrescador per ells, que té diferents vessants", i ha afegit que "un dels aspectes que treballem amb els malalts és fer un canvi d'estil de vida, i això passa també per l'esport". Per la seva banda, el coordinador del projecte, Jaume Tomàs, ha destacat que "hi ha molta empatia de nosaltres cap a ells, però també d'ells cap a nosaltres, són un grup espectacular i s'ho passen molt bé".