Actualitzada 17/11/2021 a les 19:33

L'executiu ha aprovat, a proposta del ministeri de Cultura, l'’adjudicació de la reparació de la maquinària històrica de la Farga Rossell. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Fusteria Arca per un import de 31.000 euros, segons ha explicat el ministre Jover durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. A causa del pas del temps i de l’ús continuat, part de la maquinària de fusta del mall d’estirar, de la peixera, del peixeró i de la caixa de vents presenten degradacions que afecten el seu normal funcionament i que, consegüentment, cal renovar. Així doncs, el termini d'execució d'aquestes obres és de vuit setmanes.La Farga Rossell ha estat puntualment restaurada i globalment adaptada per convertir-la en centre d’interpretació. Les obres es van efectuar entre 1996 i 2002 i van incloure l'excavació arqueològica de les restes.El ministeri també ha aprovat la contractació d'un professional de l’arquitectura perquè desenvolupi el projecte i la posterior direcció d’obra d’adequació dels espais i il·luminació interior i exterior de l’església de Sant Joan de Caselles de Canillo. L’adjudicació s’ha fet a l’arquitecte Miquel Mercè per un import de 10.972,25 euros.L'objectiu és efectuar el nou disseny de l'espai de l'antiga sagrera i també la il·luminació monumental de l'interior i exterior del temple. En aquest context, segons ha explicat el ministre Jover, la voluntat de l'actuació és posar en valor el bé, que forma part de la candidatura conjunta a la UNESCO ‘Els testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: el coprincipat d’Andorra’.Per altra banda, Cultura també ha aprovat l'adjudicació del concurs públic per a l’elaboració del portal dedicat al Relat nacional d’Andorra a l'empresa Crea Visió per un import d’11.704 euros. El projecte va néixer fa dos anys amb la voluntat d'explicar la història del país, del seu territori i societat i també per entendre la relació històrica amb les comunitats veïnes. Aquesta iniciativa preveu nodrir, en un futur, el discurs per al Museu Nacional.