Govern amplia el port d'armes a tots els duaners

Actualitzada 17/11/2021 a les 18:51

El Govern ha aprovat el Reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius del Cos de Duana que en regularà la tinença dels funcionaris d’aquest cos especial en l’exercici de les seves funcions, segons ha informat el ministre Jover durant el consell de ministres d'aquest dimecres.Així doncs, l'objectiu d'aquest reglament és el de dotar el cos de duana dels mitjans necessaris per efectuar la seva feina amb garanties de seguretat pels seus membres. Aquesta decisió, segons ha explicat el ministre, s'ha pres amb la voluntat de preveure situacions de violència que s’han viscut en territoris veïns. Per exemple, en matèria de lluita contra el frau dels productes del tabac, entre les quals destaquen la prevenció i la repressió del contraban de mercaderies sensibles.La normativa del Codi de Duana, estableix que tots els funcionaris de duana estan subjectes al port d’arma, si la direcció autoritza a portar l’arma els funcionaris que ho requereixin per a l’exercici de les seves funcions. La Llei també preveu que les condicions per al port de l’arma s’estableixen reglamentàriament. En aquest sentit, l’articulat determina l’àmbit d’aplicació, l’autorització i el dret del port de l’arma condicionada al rang, la casuística i la formació del funcionari en aquest àmbit així com la dispensació segons cada cas. També estipula l’aspecte de la dotació i de la propietat de les armes, la classificació per categories i la idoneïtat de l’ús.