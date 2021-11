Espot assegura que el pla nacional de la joventut serà "molt transversal i multitemàtic"

Actualitzada 17/11/2021 a les 19:22

Els joves que durant mesos han treballat en quatre comissions -educació, salut, lleure i ocupació i justícia- i que ja van presentar les seves propostes als ministres, han presentat avui les conclusions dels seus treballs al cap de govern, Xavier Espot.En aquest sentit, Espot ha assegurat que "escoltarem les propostes amb atenció i, en la mesura del possible, les intentarem incorporar en el marc de la comissió nacional de la infància i de l'adolescència que se celebra pròximament, i on acabarem d'articular aquest pla a quatre anys vista". El cap de Govern ha emfatitzat la importància de traçar un pla "realista" que no sigui «un brindis al sol», sinó que es pugui complir. Així, Espot ha aprofitat per recordat la importància desenvolupar el Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència que posa en pràctica la llei d'infància i adolescència, aprovada la legislatura passada. "El que compta és que les lleis s'apliquin i que repercuteixin en el benestar i en la millora dels drets de la ciutadania".Un dels joves que ha participat en l'acte ha estat Marco Castro, que té 18 anysi i que ha treballat en la comissió d'educació. Segons ha detallat, en aquesta àrea demanen "millorar aspectes a nivell d'orientació en un futur i millorar i ampliar l'oferta educativa". Castro també ha valorat positivament "que ens escoltin en aquestes reunions i sobretot el cap de Govern, que és una persona important".