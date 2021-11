Els Agents Rurals visiten el Planell de la Tosa per fer l'estudi cartogràfic

Actualitzada 17/11/2021 a les 16:25

Els Agents Rurals de l'Alt Urgell s'han desplaçat aquest matí al Planell de la Tosa per realitzar un estudi cartogràfic sobre el terreny que els permeti dirimir si el parc solar de l'estació de Pal-Arinsal està ocupant el terreny d'una zona natural protegida com el parc natural de l'Alt Pirineu en territori espanyol.Després de fer les comprovacions a la zona, els Agents Rurals de l’Alt Urgell han redactat un informe d'ubicació del parc segons les cartografies existents, i l’han traslladat a les administracions competents: la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, com a responsable dels Parcs Naturals, l’ajuntament d’Os de Civis i la delegació del govern d’Espanya a Catalunya.Aprofitant l'avinentesa, el director del cos, Marc Costa, ha demanat a l'ambaixador espanyol, Àngel Ros, "que no se'ls polititzi" en l'exercici de la seva tasca atès que ha recordat que la seva tasca no correspon a delimitar les fronteres entre dos estats.