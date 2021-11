El SAAS busca un cirurgià ortopèdic, un oftalmòleg i un anestesista

Actualitzada 17/11/2021 a les 11:33

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat procedir a la cobertura d'una plaça vacant de metge especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia per compte propi adscrita al Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del SAAS, motiu pel qual es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça, segons s'ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres. Així mateix, s'ha convocat un procés de selecció per ocupar la plaça vacant de metge especialista en oftalmologia per compte propi adscrita al Servei d'Especialitats Quirúrgiques del SAAS i d'un metge especialista en anestèsia i reanimació adscrita al Servei d'Anestèsia i Reanimació del SAAS.També es vol procedir a la cobertura de dues places dintre de la plantilla orgànica del SAAS de tècnic/a especialista en laboratori, pel Servei de Laboratori, adscrites a la Direcció Assistencial del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària que haurà d'assumir les tasques i responsabilitats pròpies de tècnic especialista en laboratori en les àrees de preanalítica, bioquímica, hematologia, banc de sang i microbiologia, en funció de les necessitats del servei i sota supervisió del personal facultatiu especialista en laboratori.Les persones interessades han de presentar una carta de motivació, acompanyada de curriculum vitae, fotocòpia compulsades dels títols, i documentació acreditativa de l'experiència a l'Àrea de Persones del SAAS (Carrer Manel Cerqueda i Escaler núm. 4-6 – 1 pis, Escaldes-Engordany) dintre del termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.