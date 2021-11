El PS vol saber els complements que l'executiu va demanar en l'informe sobre l'avortament

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:50

La consellera general socialdemòcrata Judith Salazar ha entrat avui a Sindicatura una pregunta oral sobre les declaracions que el cap de Govern va realitzar als mitjans de comunicació el passat 8 de novembre en relació a l’informe relatiu a l'avortament i el Coprincipat que fou adjudicat el 27 de setembre del 2019, per un import de 23.592,50€, per la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals, segons informa el partit en un comunicat.Salazar ha demanat conèixer quins són els tres complements que el cap de Govern va afirmar que havia demanat d'informació sobre aquest document, així com el motiu pels quals es van sol·licitar i el procés d’adjudicació d’aquests.El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat avui una pregunta oral amb caràcter urgent sobre els recursos amb els quals compta el cos de Policia després dels incidents que es van dur a terme per part d’aficionats polonesos fora de l’Estadi Nacional durant el partit de futbol entre la selecció nacional absoluta d’Andorra i la de Polònia, segons informa el partit en un comunicat.En aquest sentit, Padreny ha demanat conèixer si el cos disposa de tots els recursos necessaris per al desplegament d’aquest tipus de dispositiu i quins d’ells es van preveure des del ministeri de Justícia i Interior per a l’actuació policial d’aquest esdeveniment esportiu internacional. La pregunta la respondrà l'executiu durant la sessió del Consell General prevista per a demà dijous a les 16 hores.