El centre esportiu d'Ordino demanarà el certificat Covid

Actualitzada 17/11/2021 a les 09:59

El centre esportiu d’Ordino demanarà el passaport Covid per entrar a totes les instal·lacions a partir del 15 de desembre. El control s’efectuarà als majors de 16 anys mitjançant la presentació en paper o format digital (QR) del certificat Covid-19 de vacunació, certificat de prova diagnòstica negativa o de recuperació. Per altra banda, es podrà prescindir de l’ús de la mascareta i la distància de seguretat, a excepció dels treballadors. Pel que fa a l’aforament en les instal·lacions esportives, serà del 100%.Cal recordar que el format híbrid, sense mascareta qui presenta el certificat Covid i amb mascareta qui no, no està permès pel ministeri.