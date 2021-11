Detinguda la mare d'un intern per dur-li droga a la presó

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:02

Una dona va ser detinguda dilluns passat per la policia al centre penitenciari de la Comella per estar en possessió de droga. La detinguda va ser arrestada en entrar a la presó, on s’havia desplaçat per dur a terme una visita al seu fill, que està empresonat a la Comella.Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda quan l’arrestada anava a fer un vis-a-vis, les trobades reservades per als familiars dels interns, amb el seu fill. Segons fons del cos d’ordre, la dona va ser sotmesa a un control amb el gos de la policia que localitza estupefaents i l’animal va detectar que duia marihuana amagada entre la roba.Les revisions del cos de seguretat a les persones que visiten interns del centre penitenciari de la Comella es fan de manera puntual en col·laboració amb els funcionaris de la presó, tot i que en aquest cas hi hauria la sospita prèvia que la dona podria portar droga, segons ha pogut saber el Diari.La marihuana comissada aniria destinada al fill, que està empresonat per la implicació en una baralla a Encamp.La dona va ser traslladada a les dependències de la policia a l’edifici de l’Obac i ahir estava previst el seu trasllat a declarar a la seu de la Justícia pels fets.El fet d’intentar introduir droga al centre penitenciari seria un agreujant a l’hora de dictar una pena contra la dona si és que així ho acaba dictaminant l’administració de justícia.