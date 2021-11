Actualitzada 17/11/2021 a les 12:04

La societat estatal que explota les loteries a Espanya (Selae) ha convocat el concurs per obrir quatre punts de venda al país. Una licitació fruit del conveni subscrit amb el Principat per tal de legalitzar la venda de jocs d’atzar espanyols a Andorra i que coincideix amb el nombre d’establiments que ja estan operant. No obstant això, segons fonts governamentals, es tracta d’un concurs públic obert a qualsevol que es vulgui presentar però sí que s’ha volgut respectar la implantació territorial actual i la ubicació de les quatre administracions, amb la qual cosa el concurs és per a establiments a Sant Julià de Lòria (1), Andorra la Vella (2) i Escaldes-Engordany (1) i, de fet, el plec de condicions apunta que els locals han d’estar ubicats a la zona on ja ho estan actualment. Per exemple, les de la capital s’han de mantenir al barri de Prada Ramon i al centre (entre els carrers Príncep Benlloch i Doctor Nequi i la plaça Guillemó). Els interessats tenen de termini fins al 3 de desembre per formalitzar les ofertes, en les quals ha de constar un pla de negoci i es valorarà l’experiència del candidat en la gestió, amb la qual cosa els qui ja es dediquen al negoci arrenquen millor posicionats a la licitació.Un cop la Selae resolgui el concurs haurà d’informar el Consell Regulador del Joc (CRAJ) dels resultats i perquè en faci la validació administrativa. Un procés que ha de culminar durant l’any que ve i que permetrà que Andorra ingressi un 9,5% de la venda de dècims físics de loteria. A partir de llavors qualsevol establiment que vulgui vendre loteria (per exemple, un bar) haurà d’adquirir-la en una de les quatre administracions del Principat. Els adjudicataris signaran un contracte per a quatre anys prorrogable quinze més.