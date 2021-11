Canillo fa l'empedrat de dos camins per 57.000 euros

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:43

El comú de Canillo ha fet pública al BOPA d'aquest dimecres l’adjudicació definitiva per realitzar l’empedrat al camí de la Vall del Riu. Les obres s'han adjudicat a Reformes Jose Martins per un període de tres mesos i un preu de 27.692,50€ amb els impostos indirectes inclosos. D'altra banda, la corporació canillenca també ha fet pública l’adjudicació definitiva per realitzar l’empedrat d’accés al Roc del Quer a l'empresa Paviser Reformes per un termini també de tres mesos i un preu cert amb els impostos indirectes inclosos de 28.902,40€.