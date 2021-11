Benazet alerta de "cert descontrol" que augmentarà els contagis els propers dies

Actualitzada 17/11/2021 a les 19:05

Joan Martínez Benazet ha manifestat que l'increment de casos de Covid que s'està registrant des de fa dies mostra alguns indicadors que li preocupen "com l'augment de la positivitat i de l'edat de les persones afectades". Una situació que revela que "tenim un cert descontrol i podem tenir més casos" els propers dies i per això ha recordat que és necessari mantenir les mesures de prudència i "evitar reunions innecessàries, usar correctament la mascareta" i respectar les restriccions vigents per la pandèmia.El ministre ha anunciat que els positius augmenten en 43 infectats des d'ahir, amb 15.972 afectats des de l'inici de la pandèmia, el que enfila el casos actius de nou per sobre de tres centenars amb 308 malalts amb el virus actualment. I ha precisat que la xifra de contagiats indica que hi ha un rebrot que està afectant a molts països d'Europa "en alguns llocs de forma alarmant, els que tenen menor nivell de vacunació que porta a major mortalitat".Martínez Benazet ha recalcat que Andorra té una "vacunació molt alta" i per això ara s'ha estar molt atents a la pressió sobre el sistema sanitari. I ha assenyalat que avui l'hospital ha sumat un nou pacient amb la Covid que deixa cinc malalts a planta amb la infecció però que la situació seria "catastròfica" tant per a la sanitat com per a l'economia "si no estiguéssim vacunats" per la velocitat amb la qual es transmet la variat Delta del SARS-CoV-2. El ministre ha insistit que el nombre de casos és com el del març passat però amb una casuística molt diferent de malalts greus per la immunització i ha emfatitzat que la vacuna disminueix en un 90% les afectacions greus de la Covid.Els centres educatius registren avui més incidència de la pandèmia perquè s'ha confinat tots els alumnes d'una classe i amb part dels estudiants a casa hi ha 33 aules, dues més que ahir. Una desena més de grups escolars es troba sotmesa a vigilància passiva. El titular de Salut ha subratllat que "clarament la població menor de 15 anys, amb menys vacunats, és entre la que més s'enfilen els contagis i a la resta de franges tenim petits repunts perquè els arriba per la infecció dels nens". I ha detallat que els menors entre 5 i 11 anys sumen la major quantitat dels positius, seguits de la dels de 12 a 15 anys "perquè l'onada ha començat a les escoles i s'ha anat passant". El Govern ha decidit mantenir l'ús de les mascaretes a les aules per l'augment de casos i cada setmana es revisarà si es pot treure la protecció facial entre els escolars.El ministre ha assegurat que el Govern està molt pendent de l'evolució dels indicadors de la pandèmia i que si és necessari es revisaran les mesures que es van fixar la setmana passada amb els semàfors per establir el nivell de restriccions que s'apliquen en cada sector econòmic. I ha comentat que si la situació empitjora es podria passar a nivell vermell, el que té l'oci nocturn, altres negocis "on es detecti més transmissió" el que suposaria que estarien obligats a exigir el certificat Covid als clients.Martínez Benazet ha apel·lat "a la responsabilitat individual" pel bon funcionament del sistema de control amb el passaport sanitari i ha afirmat que els incompliments han sigut pocs "i esperem que no hi hagi".