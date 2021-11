Aprovada la renovació dels nous membres de la Comissió del Cos d'Educació

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:07

Govern ha aprovat el nomenament dels nous membres de la Comissió del Cos d'Educació aquest dimecres, segons ha explicat el ministre Jover durant el consell de ministres d'aquesta tarda. Es tracta d’un ens que inclou les diferents part implicades en l’aplicació de les polítiques de recursos humans de l’administració i que treballa perquè es mantinguin els principis d’objectivitat, equitat i transparència. La durada del mandat és de quatre anys.En aquest sentit, i donat que el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha renovat la seva junta darrerament, s’han canviat els membres designats per aquest col·lectiu. Les quatre persones proposades ara pel SEP són: Marisa Santos com a secretària general, Cristina Caminal, com a secretària administrativa, Gemma Garcia, com a secretària executiva i Núria Pastor també com a secretària executiva. La resta de la Comissió la conformen Marie Pagès en tant que presidenta, Cristina Iglesias com a secretària, i els quatre membres designats per la ministra: Olga Moreno, personal amb responsabilitat de gestió administrativa, Ana Oliva, professional d’inspecció d’educació, Antoni Torres, tècnic d’educació, i Cristel Torres, personal de suport educatiu.Educació també ha aprovat el Decret que recull els programes de les àrees d’aprenentatge i de competències transversals de primera ensenyança d’Escola Andorrana. L'antic era de 1997 i des del ministeri s'ha considerat oportú publicar-ne un de nou per actualitzar-lo amb l’enfocament competencial promulgat amb el Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (PERMSEA). L'entrada en funcionament progressiva del pla ha comportat una revisió del marc curricular del sistema educatiu basant-se en el coneixement per competències i incloent-hi també el concepte de competències transversals, segons ha explicat el portaveu de l'executiu, Eric Jover.Aquest nou decret fixa els programes de les àrees d’aprenentatge de primera ensenyança de l’Escola Andorrana per tal que esdevinguin el referent per desenvolupar l’ensenyament dels alumnes i orientar la intervenció dels docents. La publicació d’aquest nou text no suposa cap canvi en el funcionament actual de l’escola, donat que l’adaptació s’ha fet de manera progressiva. Així, quedaria estipulat l'àrea de ciència i tecnologia en 360 hores; la de ciències socials en 360 hores, educació física en 648 hores, educació musical 324 hores, educació visual i plàstica en 324 hores, llengua catalana en 684 hores, llengua francesa en 684 hores, llengua castellana en 108 hores, llengua anglesa en 324 hores, matemàtiques en 792 hores i competències transversals un mínim de 1.116 hores.