L’home pretenia fer fotos despullada a una noia de 16 anys a canvi de diners però va ser controlat pels mossos

L’endemà que transcendís la detenció a Canillo d’un veí de la parròquia per consum i intercanvi de material pornogràfic de menors, un home que, a més, reincidia, els mossos van informar d’un altra detenció per pedofília d’un home andorrà però resident a la Seu d’Urgell. L’arrest es va produir dilluns per un presumpte delicte de pornografia de menors. Dimecres va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell que en va decretar la llibertat amb càrrecs.



El detingut, de 46 anys, va ser enxampat pels mossos quan pretenia fer fotos despullada a una menor de