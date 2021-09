La rotonda de Canillo sud, premiada

Actualitzada 18/09/2021 a les 06:31

La rotonda de Canillo sud va ser premiada ahir com a millor rotonda florida per Viles Florides, moviment que aplega municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la transformació de l’espai públic a través de la gestió del verd urbà. Encamp encapçala el rànquing de Viles Florides amb quatre flors d’honor.