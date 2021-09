Actualitzada 18/09/2021 a les 11:28

L'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra, ATIDA, celebra el dia mundial del donant de medul·la òssia i sang amb l'estrena d'un nou espot publicitari que porta com a lema "Tots podem salvar una vida". La campanya té per objectiu informar del nou programa de donació de medul·la òssia que el Ministeri de Salut ha posat en marxa recentment, conscienciar sobre la problemàtica i promoure l'adhesió dels ciutadans al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), que forma part de la xarxa internacional de donants.La medul·la és un teixit indispensable per a la vida que conté les cèl·lules mare i que permet, a través del trasplantament, tractar malalties en què hi ha una producció excessiva, insuficient o defectuosa de cèl·lules sanguínies, com ara la leucèmia. La donació de medul·la requereix trobar dues persones compatibles, però la possibilitat que això passi és d'1 entre 4.000. Per aquest motiu, ATIDA anima a les persones a inscriure's com a donants i augmentar així la possibilitat de trobar donants compatibles.Actualment, més de 28 milions de persones a tot el món ja són donants de medul·la òssia. Andorra compta amb 118 donants tipats i disponibles i 137 donants pendents de passar a la fase de "disponibles" segons els criteris del REDMO, unes xifres que ATIDA celebra i que desitja que continuïn en augment.