Un lleuger increment dels contagis i un menor nombre de recuperacions va motivar ahir l’augment de les persones amb el virus actiu: eren 53 quan el dia anterior eren 44. Els nous contagis declarats van ser 11 mentre que les altes van ser dues. Amb tot, el total d’infectats des que va esclatar la pandèmia ja suma 15.124 persones i les recuperacions, 14.941. Això en un context en què la pressió hospitalària segueix a zero, una situació que es manté inalterable des del 6 de setembre passat.Respecte a la incidència del virus a les aules, també havia experimentat una lleugera variació respecte a dijous amb una aula més amb part dels alumnes aïllats. El balanç és, doncs, de quatre aules afectades: dues confinades totalment per positius ja que són cursos en que els alumnes no duen mascareta i dues més amb aïllament parcial.Les dosis administrades de la vacuna contra el coronavirus ja superen a bastament les 100.000, són 102.386 concretament a causa de l’administració de segones dosis. Les primeres punxades es mantenen en 52.424, les segones ja freguen les 50.000 (són 49.865) i les terceres segueixen sent 97. Un total de 918 dosis són les que s’han injectat a joves d’entre 12 i 15 anys en la primera data en què se’ls va convocar. La setmana vinent es punxarà un segon grup d’aquest col·lectiu d’edat, mentre que els primers han de rebre la segona dosi del vaccí el 7 d’octubre.I el centre de vacunació de l’antiga plaça de braus obrirà a partir d’ara únicament en jornades que es prevegi un nombre destacat de vacunacions. Amb l’objectiu de racionalitzar recursos i ara que les inscripcions a la plataforma van a la baixa, es modifica la logística i l’hospital també administrarà dosis aquells dies en què el nombre de cites és escàs i no justifica tota l’operativa del centre ubicat davant de l’edifici del Govern. L’usuari rebrà en l’SMS de la convocatòria on s’ha de desplaçar exactament per rebre la vacuna.Fa uns dies que ja es va informar que la davallada d’inscripcions a la plataforma per rebre primeres dosis havia provocat que no hi hagués llista d’espera, de manera que qui s’apuntava era convocat per a la següent jornada en què es programava vaccinació. Per tal de racionalitzar recursos i no haver d’obrir el centre de vacunació per unes quantes persones, l’operativa també es trasllada l’hospital. La setmana vinent el Govern té previst donar tots els detalls i la data que començarà el nou funcionament. El centre de vacunació va començar a funcionar a principi de març amb l’inici de la vaccinació massiva a la població.