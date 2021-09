Dinamita per a la majoria

Actualitzada 18/09/2021 a les 06:26

El d’enguany ha sigut, segurament, el debat d’orientació política més seguit per la ciutadania. No pas pel rumb polític anunciat pel cap de Govern –que per això està pensat l’acte–, sinó per l’esclat de la notícia sobre el plagi del PS del programa de Más País del 2019. La polèmica va eclipsar tots els debats i als passadissos del Consell General no es parlava d’altra cosa. La majoria de polítics lamentaven que l’atenció mediàtica s’hagués centrat en l’afer però el cert és que tothom, també els protagonistes del debat, estaven més expectants per saber què passava dins les files socialdemòcrates que per les propostes de resolució presentades.La tensió es va fer notar també durant els discursos dels grups de la majoria, que no van desaprofitar l’ocasió per posar-hi cullerada. Totes les propostes que el PS plantejava i que començaven indicant que estaven basades en l’Acord Verd eren automàticament descartades. I en l’argumentari ningú va quedar-se curt per explicar que no podien acceptar una proposta basada en un programa electoral espanyol.La reacció era d’esperar i l’error indiscutible dels socialdemòcrates va ser aprofitat sense parpellejar pels rivals polítics. Ahir al PS no li va quedar més remei que abaixar el cap, assumir les crítiques amb la major dignitat possible i no protestar. Més enllà d’això es va limitar a unes curtes disculpes sobre el que havia succeït i va optar per esperar que la polèmica es refredi. L’escàndol, però, ha deixat una bona dosi de dinamita per als grups de la majoria per atacar els socialdemòcrates sempre que ho necessitin durant la resta de la legislatura. Sempre tindran un as a la màniga per poder dubtar sobre si el que diuen els socialdemòcrates és inèdit o una còpia literal. Caldrà veure com trampeja el PS aquesta tensió i si l’afer acaba tenint més conseqüències o va desapareixent amb el temps, fins a quedar en una simple anècdota. De moment ja ha marcat l’inici del curs polític.