Ubach participarà en la 76a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides

Actualitzada 17/09/2021 a les 17:51

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, es desplaçarà aquest diumenge a Nova York (Estats Units d'Amèrica) per participar en la 76a sessió de l'Assemblea General de les Nacions Unides que se celebrarà la setmana que ve, segons informa l'executiu en un comunicat. El debat general tindrà lloc el dimarts 21 de setembre, però l'agenda de treball de la ministra s'iniciarà el dilluns. Enparal·lel als actes que formen part de la 76a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, ka ministra tindrà un seguit de trobades bilaterals amb alts representants d’altres països, així com reunions de treball amb la Missió Permanent, informa Govern.Ubach farà el viatge a la seu de l'ONU acompanyada d'un tècnic del Ministeri d'Afers Exteriors i a Nova York es trobarà amb la Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides, encapçalada per l'ambaixador i representant del Principat a les Nacions Unides, Elisenda Vives.L'any passat la sessió es va dur a terme telemàticament a causa de la pandèmia de la Covid-19 i enguany està previst que el cap de Govern, Xavier Espot presenti el seu discurs davant l'assemblea de manera telemàtica el dissabte 25 de setembre al matí.