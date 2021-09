López reconeix i lamenta el plagi

Actualitzada 17/09/2021 a les 11:10

Pere López ha intervingut aquest matí al Consell General per afirmar que "el grup parlamentari socialdemòcrata vol manifestar que lamentem part del discurs que ahir es va pronunciar" en referència al plagi del programa d'Iñigo Errejón que va destapar Ferran Costa. El líder del PS ha tingut un torn de paraula especial que ha sol·licitat a la síndica general a l'inici de la sessió de debat de les propostes de resolució del Debat d'Orientació Política per referir-se per primera vegada al plagi del discurs de Más País que incloïa el parlament que va fer ahir al matí al Consell.López ha destacat que el que ha succeït amb el discurs "no exclou el nostre compromís amb la transició ecològica i l'Acord Verd" que era l'eix de totes els plantejaments que va proposar el PS i que ha assenyalat que respon a les polítiques que defensa la Unió Europea.