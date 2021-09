López descarta dimitir i afirma que té el suport del partit

Actualitzada 17/09/2021 a les 14:50

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha afirmat avui que no té intenció de dimitir i que el partit “ha donat les explicacions que havia de donar”. “A través dels canals interns del partit s’han explicat els fets succeïts i fins ara he tingut missatges de suport i de comprensió i no hi ha cap comentari en relació a una dimissió”, ha assegurat el conseller arran de la polèmica pel plagi del discurs que va formular ahir en el marc del Debat d’Orientació Política. El parlamentari del PS ha assegurat que “no hem de confondre les coses” i ha insistit en què la política del grup girarà en l’eix de l’Acord Verd “que no és propietat de ningú”. “Segurament les formes no han estat les adequades, no ens sentim còmodes amb el que ha succeït però això no ens ha de despistar del que és l’important, que és el fons, la proposta política que plantegem”, ha considerat.Preguntat directament pels periodistes, López ha admès que “és evident que hi havia la voluntat d’inspirar-se en determinades polítiques o idees, com la de la transició ecològica” i ha matisat que “es va encarregar fer un discurs que recollís aquesta proposta”. “Lamentem que el contingut d’alguns dels paràgrafs que es van llegir ahir no és el que ens hauria agradat”, ha reconegut afegint que “les explicacions estan més que donades”.