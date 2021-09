López copia Más País

Costa evidencia el plagi del discurs socialdemòcrata llegint en seu parlamentària el document amb el qual Íñigo Errejón es va presentar als comicis espanyols

D’acusar-lo d’utilitzar el debat d’orientació política per presentar un programa electoral a fer-ho de plagiar-lo literalment d’una proposta del partit espanyol Más País. El discurs realitzat ahir pel president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, va rebre una bona bufetada quan el seu homòleg liberal, Ferran Costa, va destapar que es tractava d’una còpia del document Un acuerdo verde para España amb què Iñigo Errejón es va presentar als comicis espanyols del 2019. La proposta es basava en un Acord Verd com a línia mestra per al futur del país, amb la voluntat de convertir la transició ecològica en la

