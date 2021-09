Laika denuncia la mort de cadells de gats

Actualitzada 17/09/2021 a les 10:59

Laika, l'associació protectora dels animals de companyia d'Andorra, ha denunciat públicament la troballa de diversos cadells de gat de 15 dies en un contenidor de la parròquia d'Ordino, segons diuen, amb "marques de violència per cessar amb la seva vida, per matar-los".L'associació relata que han actuat ràpidament perquè els seus veterinaris de confiança poguessin salvar-los, ja que seguien vius, però no han pogut evitar la mort dels animals i lamenten que "no cal anar més enllà de la frontera per veure massacres d'aquest tipus".