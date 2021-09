La rotonda Canillo Sud rep el Premi a la Millor Rotonda Florida

Actualitzada 17/09/2021 a les 21:32

La rotonda de Canillo Sud ha estat premiada com la Millor Rotonda Floida per Viles Flories, un moviment que aplega municipis de Catalunya i Andorra que treballen per la transformació de l'espai públic a través de la gestió del verd urbà.A més, Encamp encapçala el rànquing de Viles Florides amb quatre Flors d’Honor. La presidenta de la CHOC, Mercè Martínez, assegura que Viles Florides és un element “clau” en el replantejament de l’urbanisme dels pròxims anys: “Si volem una societat saludable i equilibrada cal apostar amb força per infraestructures verdes i per fer créixer i dissenyar els nostres municipis sota criteris de sostenibilitat i vetllant sempre per la preservació del medi ambient. És la garantia del nostre futur, com a persones i com a planeta”.El moviment Viles Florides, promogut per la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya compleix deu anys de vida i Andorra s'hi va incorporar el 2020. Enguany, 154 municipis de Catalunya i del Principat han rebut el reconeixement de Viles Florides pel seu treball de transformació dels espais públics a través de l’enjardinament i la millora dels espais verds.