Actualitzada 17/09/2021 a les 06:08

La pandèmia segueix en una situació d’estabilitat, amb pocs contagis diaris i sense cap malalt que necessiti hospitalització per l’empitjorament dels símptomes. Una setmana després de la tornada a les aules, la incidència del coronavirus es tradueix en dues aules confinades completament i una amb només part dels alumnes aïllats. La nova aula confinada completament és també de l’escola Agora massanenca, en aquest cas de primera ensenyança d’un curs en què els infants encara no duen mascareta i, per tant, com en el cas de la primera (que és de maternal), un positiu implica el confinament de tots els companys. El positiu d’aquesta segona aula és família de l’alumne contagiat primer.Ahir el nombre de nous contagis notificats va ser de cinc, incrementant fins a 15.113 les persones que s’han diagnosticat de coronavirus des de l’esclat de la pandèmia. Les persones amb la malaltia activa segueixen a la baixa i ahir eren 44, tres menys que la jornada anterior. Els recuperats ascendeixen a 14.939 després de les vuit altes registrades durant les 24 hores anteriors. La pressió hospitalària segueix a zero, en una situació que es manté des del 6 de setembre i, per tant, des de fa deu dies.Les dosi administrades de la vacuna pugen fins a les 101.452, després de la inoculació de mig miler més de vaccins. Totes les injeccions posades dimecres són segones dosis, amb un total de 48.931 ciutadans majors de 16 anys que han completat la pauta. Les primeres dosis es mantenen en 52.424 i les terceres, en 97. Un total de 918 dosis són les que s’han injectat a joves d’entre 12 i 15 anys en la primera data en què se’ls va convocar, el 9 de setembre passat.Els diferents indicadors de la situació epidemiològica impliquen que actualment el país se situa en el nivell més baix de risc, el zero d’una escala que va fins al quatre. I és que el nombre de casos nous notificats per dia està per sota de deu, els que es diagnostiquen en persones majors de 50 anys (amb un major risc de complicacions) són menys de cinc i el percentatge de positivitat de les proves diagnòstiques està per sota de dos. A tots aquests indicadors cal afegir el de la pressió assistencial, que sense ingressats des de fa una desena de dies ahir seguia sent nul·la. Finalment, la taxa de reproducció del virus se situa ara mateix a l’entorn d’1.