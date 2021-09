Els bombers fan 20 rescats més aquest estiu

El cos atribueix el repunt a l’increment de persones que realitzen activitats de muntanya

L’interès creixent per les activitats i el turisme de natura ha provocat que enguany hi hagi hagut un increment de persones a les muntanyes del país. Un fet que també ha originat més incidents i, per tant, més rescats de muntanya.



El grup de rescat de muntanya (GRM) del departament de prevenció i extinció d’incendis i salvaments va comunicar ahir a través d’un comunicat que aquest estiu el cos ha realitzat un total de 82 actuacions compreses entre el 15 de juny i el 15 de setembre, 20 més que l’any passat en aquest mateix període. Per altra banda, els gràfics