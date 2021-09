Detingut un andorrà a la Seu per pornografia de menors

Actualitzada 17/09/2021 a les 15:28

Un home de 46 anys, veí de la Seu d'Urgell i de nacionalitat andorrana va ser detingut dilluns pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor d'un delicte de pornografia de menors.Els Mossos han emès un comunicat informant que dilluns al capvespre van tenir coneixement que a l'interior d'una autocaravana, estacionada al carrer Doctor Peiró, un home hauria acordat amb una menor fer-li fotografies despullada a canvi de diners. El detingut també li havia proposat donar-li diners per realitzar vídeos pornogràfics i penjar-los en portals de pagament d’altres països.Una patrulla del cos es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. A l'interior hi van trobar l'home i una menor de 16 anys. Després de comprovar que la sessió fotogràfica encara no havia començat, els agents van detenir l’home.L’endemà es va realitzar una entrada i perquisició a l'autocaravana i al domicili del detingut, on es va intervenir material informàtic i de telefonia. La investigació continua oberta per tal d’analitzar tots els indicis recollits. El detingut va passar aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.