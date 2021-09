Un equilibri d'intangibles

Espot navega al tomb de la identitat amb conceptes difusos que posen a prova la idiosincràsia andorrana

No sé si ho hauré aconseguit, però és un discurs que correspon bastant al meu tarannà personal, del Govern i de la majoria: que és la forma de veure la política en clau positiva, integradora i de no entrar en la confrontació”, va expressar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions als mitjans de comunicació instants després de finalitzar la seva intervenció de gairebé dues hores. En el primer tram del seu discurs, Espot va fer un extens repàs a la incidència que ha tingut la pandèmia al país des d’una perspectiva sanitària i econòmica, aportant dades per dimensionar

