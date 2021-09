Tancament de carreteres pel Ral·li d'Andorra

Actualitzada 16/09/2021 a les 13:58

TANCAMENT CARRETERES PEL RAL·LI D'ANDORRA



Aquest cap de setmana alguns ports del país es veuran afectats pel pas del Ral·li d'Andorra @AutoClubAnd @AndorraCapital (1/4) pic.twitter.com/WsvobrRmOW — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) September 16, 2021

El departament de Mobilitat ha notificat que aquest cap de setmana alguns dels ports del país es veuran afectats pel pas del Ral·li d'Andorra. Per exemple, de Canòlich al Coll de la Gallina dissabte de les De les 16:20h a les 21:30 (Del Pk. 1,500 de la CS-142 - ramaderia Gastó hi haur`a afectacions de trànsit així com a Beixalís de les 18h a les 23:30h (Del PK2,000 de la Ctra. CS 210 fins PK3,800 de la Ctra. CS 310).També a Montaup, el mateix dissabte 18 de setembre de les 17:30h a les 20:15h (Del PK.2,225 de la CS 340 (Hotel Babot) a Ordino fins al PK.6,800 de la CS-240 (Roc del Quer) a Canillo. De les 20:30h a les 22:45h Fins Pk.2,740 de la CS-240 (Borda Patxeta).Diumenge 19 de setembre les afectacions tornaran a Canòlich fins al Coll de la Gallina de 08:30h a 13:30h (Del Pk. 1,500 de la CS-142) i a Montaup, de 09:30h a 14:30h (Del PK.2,225 de la CS 340 (Hotel Babot) d'Ordino fins al PK.6,800 de la CS-240 (Roc del Quer) de Canillo.