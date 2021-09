Maria Suárez, nova directora de Banca País d'Andbank

Actualitzada 16/09/2021 a les 12:24

Andbank ha nomenat Maria Suárez com a Directora de Banca País de l’entitat. Suárez, amb prop de 20 anys de trajectòria professional, liderarà i coordinarà l’activitat de les oficines al Principat.Segons Carlos Aso, CEO del Grup Andbank, “el nomenament d’un perfil amb gran experiència i coneixement del mercat local com el de Maria Suárez, referma la nostra estratègia per creixer al país, millorant l’atenció envers els nostres clients”.Suárez és Llicenciada en Economía per la Schiller International University i diplomada en Ciències Empresarials pel Miami Dade Community College. A més, posseix el títol EFA d’assessorament financer, un MBA per la EAE business School i un màster en finances per ESADE. Procedent de Bankinter, es va incorporar a Andbank l'any 2005, on ha excercit diverses funcions principalment en l'àmbit comercial i en la gestió a oficina.