López aposta per la transició ecològica per crear 3.500 llocs de treball en una dècada

Pere López ha centrat en la transició ecològica la intervenció en el Debat d'Orientació Política perquè ha assegurat que s'ha de respondre a l'emergència climàtica en tots els àmbits i transformar el país. El president del grup socialdemòcrata ha assenyalat que la transició ecològica ha de ser "la columna vertebral de l'economia del futur, amb el qual podem generar entre 325 i 375 nous llocs de feina nets anuals" i servir per reconvertir i requalificar altres sectors d'activitat ja existents. López ha exposat que és necessari un gran pla d'inversió públicoprivada per dissenyar la indústria andorrana del futur d'una economia verda i sostenible que pugui servir per crear fins a 3.500 llocs de treball en una dècada que representarien un increment de les cotitzacions socials i de la recaptació d'impostos directes e indirectes.El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha afirmat que el discurs que va fer Espot ahir no tenia una visió integradora en els propostes que va fer i que el PS fa un plantejament amb ànim constructiu que abasti tot el sistema econòmic. I ha remarcat que els socialdemòcrates estan preparats per aquests reptes i abanderaran els canvis que cal accelerar davant la dreta conservadora perquè ha manifestat que l'increment de temperatures que ja afecta el planeta situa Andorra en una posició més vulnerable pels efectes que tindria per a l'esquí i per l'impacte paisatgístic.López ha parlat de millores en habitatge, amb la rehabilitació sostenible d'edificis i la implicació del sector públic amb promocions immobiliàries que serviran com element regulador del mercat. Ha reclamat més recursos per a la justícia i un concepte modern de la pàtria que no sigui excloent i tingui una mirada amplia del concepte de família tenint en compte les reconstituïdes i que protegeixi els col·lectius vulnerables.