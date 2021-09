Liberals fa una crida a la població que no s'ha vacunat

Actualitzada 16/09/2021 a les 11:13

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha fet aquest matí una crida a la població que encara no s’ha vacunat perquè s’apunti a la plataforma. “Si Andorra en aquests moments albira la llum és gràcies a aquest exercici de responsabilitat col·lectiva”, ha afirmat. En aquest sentit, ha dubtat de les “finalitats més que discutibles” dels que tenen responsabilitats polítiques i posen en dubte els beneficis de les vacunes. “Els que tenim responsabilitats polítiques hem de ser rigorosos i curosos”, ha deixat clar fent una clara referència a la consellera independent Carine Montaner malgrat no citar-la directament. Costa ha sigut especialment crític en aquest punt i ha assegurat que “segons quines ximpleries que hem pogut escoltar en contra de les campanyes de vacunació només poden ser motivades per la ignorància o un afany de populisme”.El parlamentari liberal també ha destacat les polítiques del Govern per millorar la problemàtica de l’habitatge de lloguer i els avenços amb el transport públic. En aquest últim punt ha avançat un estudi per millorar els horaris nocturns per tal que els treballadors que acaben al feina tard també puguin fer ús de l’autobús. En general, ha destacat les mesures que es volen impulsar per millorar al mobilitat interna posant en relleu l’estudi del transport per cable.Costa ha fet un repàs de les accions del Govern amb projectes com el CREI, la llei d’Igualtat que s’ha d’aprovar en breu, o l’arribada de Grifols com a exemple de diversificació econòmica. També ha elogiat la feina feta per pal·liar les conseqüències de la pandèmia i la feina que s’està fent per al futur de les pensions.