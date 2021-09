L'endeutament públic creix a 1.171,7 milions d'euros el 2020

Actualitzada 16/09/2021 a les 10:49

L'endeutament públic ha incrementat un 17,5% l’any 2020 respecte a l’any anterior, i ha passat de 996,7 a 1.171,7 milions d’euros.La ràtio de l’endeutament públic respecte al PIB nominal creix fins al 46,7% al sector “administracions públiques” i fins al 44,1% al govern. En els darrers anys, s’havia mantingut al voltant del 40% en el primer cas i al voltant del 34% en el segon. Les economies de l’entorn també han registrat aquest augment: a Espanya ha augmentat 24,5 punts percentuals i a França 18,1 punts percentuals. Aquest increment de l'endeutament públic es justifica per la necessitat de finançament extraordinari i urgent motivat per la Covid-19.L’endeutament per càpita del 2020 arriba a un import de 15.018 €, en contrast amb els anys anteriors, en què havia anat disminuint progressivament.La distribució de l’endeutament l’any 2020 és del 21% a curt termini i del 79% a llarg termini, respecte del 23% a curt termini i el 77% a llarg termini de l’any 2019. L'endeutament bancari és similar al del 2019: el 21% és bancari, mentre que el no bancari suposa el 79%. L’endeutament no bancari i a curt termini és el que disminueix de forma més considerable, un 37,5% menys, mentre que el bancari i a curt termini augmenta de manera substancial, un 381,3% més.