Espot retreu a López haver fet un discurs d'una “fictícia investidura”

Actualitzada 16/09/2021 a les 17:59

El cap de Govern, Xavier Espot, ha iniciat aquesta tarda el torn de rèpliques a les intervencions dels presidents dels grups parlamentaris retraient a Pere López que el seu discurs ha estat propi d'una "fictícia investidura". "Em temo que durant la seva intervenció no estava fent una apel·lació real a treballar conjuntament. Ha aprofitat aquesta tribuna per exposar un programa electoral futur de la seva formació per preparar una pròxima contesa electoral", ha etzibat. Tot i agrair el "to conciliador" del dirigent del PS, el líder de l'executiu ha afirmat que el contingut estava "materialment fora de lloc". Respecte a la marcada empremta ecologista de l'al·legat de López, s'ha mostrat congratulat del gir "mediambientalista" tot i que ha recorregut a la ironia en recordar que fa uns mesos el Consell General va aprovar la taxa verda als hidrocarburs sense el suport del PS.En resposta al president de grup de Terceravia, Espot ha negat que hi hagi hagut "ocultació d'informació ni manca de transparència" en les trobades polítiques per a l'acord d'associació amb la UE. "Des de la signatura de l'acord s'han fet cinc reunions monogràfiques i s'ha compartit de manera prèvia la documentació de cada reunió de la secretaria d'Estat d'Afers Europeus", ha afirmat. Quant als estudis d'impacte que reiteradament reclama Josep Pintat, el cap de Govern ha manifestat que aquests encara no poden existir com a tals degut a les "incògnites existents" que encara resten per negociar en matèria de lliure circulació de persones, serveis o capitals.En darrer lloc, Espot s'ha referit a la consellera no adscrita, Carine Montaner, per rebatre el diagnòstic "completament oposat al consens internacional i a la comunitat científica". "No soc ni metge, però el meu Govern i jo hem actuat amb el màxim rigor i mai hem intentat suplantar el rol dels científics", ha sentenciat.