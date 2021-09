Carles Naudi defensa la reforma fiscal

Actualitzada 16/09/2021 a les 10:34

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha elogiat aquest matí el discurs que va fer ahir el cap de Govern, Xavier Espot, en el marc del Debat d’Orientació Política. Naudi ha defensat la reforma fiscal anunciada pel líder de l’executiu perquè serà “justa i equitativa”.El parlamentari també ha destacat la tasca feta per Govern durant la pandèmia, que ha assegurat que ha permès que el PIB hagi crescut un 25% i que la xifra de persones en desocupació hagi davallat. “Les accions de Govern durant la crisi de la Covid ha permès seguir impulsant el nostre país”, ha afirmat.Durant el seu discurs, el conseller ha celebrat l’acord amb la farmacèutica Grifols augurant que serà el primer d’altres projectes estrangers que tindran interès per instal·lar-se al país. Una opinió oposada a la consellera independent, Carine Montaner, que ha intervingut just abans que Naudi i ha fet un atac directe al projecte. Per Montaner, “la diversificació econòmica és tot el contrari” perquè segons la parlamentària l’arribada de l’empresa multifuncional “no aportarà recaptació fiscal”.