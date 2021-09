Actualitzada 16/09/2021 a les 17:05

El Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels bombers ha realitzat un total de 82 actuacions aquest estiu, 20 més que el de 2020. Concretament, entre el 15 de juny i el 15 de setembre els professionals del GRM han dut a terme 10 recerques de persones que s’havien perdut o desorientat, 35 rescats a senderistes que han patit algun incident a la muntanya –com pot ser una fractura, una indisposició, etc.– i 27 intervencions relatives a esports d’aventura com la BTT, el parapent o l’escalada, entre d’altres.Aquestes dades es recullen des de l'any 2010 i malgrat que la xifra de rescats de muntanya es manté força estable des de fa uns anys, la d’aquest estiu és la segona més elevada després de la de 2017, en què es van fer 88 rescats. El cos de bombers atribueix repunt d'aquest estiu al fet que hi ha hagut un increment de persones a les muntanyes del país, coincidint amb l’interès creixent per les activitats i el turisme de natura.Pel que fa a les dades generals de tot l’any, des del gener i fins avui, el GRM ha realitzat un total de 123 actuacions. En tot l’any 2020 en van fer 146 i el 2019, 137.