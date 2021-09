El recurs d'un condemnat per agressió sexual no s'admet a tràmit

Actualitzada 16/09/2021 a les 06:39

El Tribunal de Corts va condemnar el recurrent a dos anys de presó, un dels quals ferm, pel delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació, i la sala penal del Superior va confirmar la sentència. El darrer pas del condemnat va ser interposar un recurs d’empara al Constitucional insistint en la seva innocència i al·legant que se li havien vulnerat els drets a la jurisdicció, a un procés degut, a la defensa i a obtenir una decisió fonamentada en dret. Argumentava que l’acusació es basava únicament en el testimoni de la víctima (amb qui mantenia llaços d’amistat) i que “la valoració de la prova efectuada pels tribunals ordinaris no està prou motivada, és il·lògica i jurídicament irraonable”.En la rèplica, la sala penal del Superior va sostenir que la credibilitat de la declaració de la víctima havia estat ben valorada i que, a més, s’afegien altres elements de prova com ara l’informe d’urgències sobre les lesions patides, compatibles amb la versió de la víctima, o les múltiples trucades que el condemnat li havia fet després dels fets denunciats. Amb tot, el Consitucional resol que no hi ha arbitrarietat en les resolucions judicials i que el recurs no es pot admetre a tràmit.