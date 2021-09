DA vol deixar de “mirar enrere” i donar resposta a les demandes dels ciutadans

Actualitzada 16/09/2021 a les 13:02

El president del grup parlamentari demòcrata, Carles Enseñat, ha apostat aquest matí per deixar de “mirar enrere” i “passar pàgina de la pandèmia” per centrar-se en “allò que demanen els ciutadans”. Ha posat com a exemple la llei d’igualtat que s’ha d’aprovar en breu o la de la família, que ha d’aportar canvis importants com ara la immediatesa per aconseguir el divorci. També ha posat en relleu les millores en l’administració i la justícia, així com les mesures liderades pel Govern per millorar l’accés a l’habitatge de lloguer.Ensenyat ha posat sobre la taula la necessitat de trobar solució al futur de les pensions i ha avançat que a finals d’any ja disposaran de les mesures que caldrà adoptar. També ha destacat que Andorra està al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic i ha assegurat que ser petits no servirà d’excusa.El conseller demòcrata ha elogiat la tasca feta per Govern durant la pandèmia i també durant els anys anteriors que, segons Ensenyat, ha servit per poder donar resposta a les conseqüències econòmiques de la crisi de la Covid.