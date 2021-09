Actualitzada 15/09/2021 a les 13:12

El director de Tursime ha resolt aplicar una multa de 3.902 euros a I.A.R per anunciar, promocionar i comercialitzat un apartament situat en una nau industrial com a habitatge d'ús turístic (HUT) al portal de compravenda Wallapop. Segons indica l'edicte publicat avui al BOPA, el local en qüestió, no disposava del certificat d'habitabilitat ni de la corresponent inscripció en el Registre d'HUT, per la qual cosa es considera que s'ha comès una infracció greu i una de molt greu.