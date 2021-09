Tres contagis en una jornada i 41 casos actius

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:39

La situació epidemiològica es manté en una situació favorable amb els contagis en retrocés i sense cap pacient ingressat a l’hospital. Ahir els nous contagis acumulats van ser tres i els casos actius van retrocedir a 41, quatre malalts menys dels que hi havia dilluns. Des de l’esclat de la pandèmia els casos de coronavirus sumen 15.099 i les persones recuperades ascendeixen a 14.928 (s’havien acumulat set altes des de la darrera actualització). El nombre de traspassats pel virus es manté en 130.Quant a la incidència de la Covid entre la població escolar, hi continua havent una classe confinada, la de maternal de l’escola Àgora de la Massana, pel positiu d’un alumne.Respecte a l’avanç de la vacunació, Salut va informar que les dosis administrades ja freguen les 100.000. Concretament, s’han administrat 99.899 vacunes, de les quals 52.419 corresponent a primeres dosis, 47.383 a segones i 97 a terceres. D’aquest total, 918 dosis corresponen a joves d’entre 12 i 15 anys. Els adolescents van ser convocats el 9 de setembre però està prevista una nova data de vaccinació de primeres dosis per als que no hi van poder acudir.