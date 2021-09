Miquel reconeix queixes internes del director de la Massana per l’elevat volum de tràmits

El principal acusat en el judici que segueix el Tribunal de Corts contra els antics dirigents i empleats de Banca Privada d’Andorra, l’exconseller delegat Joan Pau Miquel, va reconèixer ahir en la represa de la vista que hi havia queixes al banc per l’operativa que generava l’empresari Rafael Pallardó, vinculat a causes a Espanya amb l’empresari xinès Gao Ping en el marc de l’operació Emperador. En aquest sentit, preguntat pel fiscal Alfons Alberca sobre si el director de l’oficina de la Massana, on feia gran part de les operacions Pallardó, havia manifestat queixes per l’operativa, Miquel va respondre: “Que l’operativa