Mor el sindicalista Joaquim Sobré

Actualitzada 15/09/2021 a les 19:17

El sindicalista Joaquim Sobré ha mort de manera sobtada aquest matí. Sobré, que era agent penitenciari des de l'any 1999, va destacar per la seva llarga trajectòria en el món sindicalista d'Andorra. Actualment, s'ocupava de les relacions internacionals de la Unió Sindicalista d'Andorra (USdA). També era suplent de Gabriel Ubach, el secretari general d'USdA, al Consell Econòmic i Social d'Andorra i a la Confederació Europea de Sindicats. Així mateix, Sobré era delegat de la USdA al CSI Pirimed.Ubach ha lamentat la pèrdua sobtada de Sobré. "Hem de pair la notícia, que ens ha sobtat moltíssim. Ahir l'Antonio González i jo vam sopar amb ell. Ens ha deixat un gran amic i una gran part de l'USdA. Ara mateix USdA està tocada i enfonsada i ens costarà sortir del pou de la pèrdua d'en Joaquim". Ubach l'ha recordat com un "treballador incansable pels drets i llibertats sindicals de tots els treballadors i treballadores d'Andorra".Antonio González i Andrés Herrero, de l'UGT, també han traslladat un missatge de dol en què han descrit a Sobré com una "persona plena de vitalitat, de coses a dir, de riures i de somriures i generosa". També han volgut destacar l'interès de Sobré per "canviar les coses", referint-se a l'actual situació de les pensions al país.La mort s'hauria produït cap a les nou d'aquest matí i sembla que la causa hauria estat una insuficiència cardíaca, però cal esperar als resultats de l'autòpsia.