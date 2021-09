Miquel afirma que les transferències de Pallardó a la Xina estaven sempre documentalment justificades

Actualitzada 15/09/2021 a les 15:39

L’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, ha continuat responent avui a les preguntes del fiscal general relacionades amb l’operativa que feia a través del banc l’empresari Rafael Pallardó. El bancari ha assegurat que les transferències que Pallardó feia a la Xina sempre van estar justificades amb un albarà, una factura o el document corresponent que acredités l’origen dels diners en qüestió. A més, el principal acusat de la causa primera del conegut com a cas Gao Ping també ha afirmat que l’entitat mai no va rebre cap demanda d’informació complementària sobre l’operativa que feia Pallardó a la Xina per part de cap dels corresponsals bancaris que intervenien en l’acció.

El fiscal general ha seguit insistint amb les preguntes per conèixer com actuava el banc i quins processos de control tenia sobre els seus clients per evitar el blanqueig de diners. L’ex responsable del banc ha reiterat que hi havia diligència reforçada sobre l’operativa de Pallardó i que s’analitzaven els seus moviments sense que això signifiqués que hi havia indicis d’accions il·lícites. En aquest sentit, Miquel ha exposat que el banc demanava informació sobre Pallardó de manera periòdica per donar resposta al que establia la normativa en relació a algunes operatives però no perquè es tingués sospita que l’empresari “no estava net”.