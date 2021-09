L'excap negociador alerta que la UE serà estricta amb les quatre llibertats

Claude Maerten sosté que l’‘statu quo’ és insuficient per a l’economia andorrana

L’excap negociador adjunt de la Unió Europea (UE) per a l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, Claude Maerten, va advertir ahir a la nit durant la ponència a la Universitat d’Estiu i Tardor que el blindatge d’algunes “particularitats” del Principat haurà de ser compatible amb el respecte a les quatre llibertats de circulació del mercat comú europeu –és a dir, de mercaderies, de treballadors, de serveis i de capitals–. En declaracions als mitjans, Maerten va mostrar-se confiat que, a pesar dels obstacles que hi ha hagut darrerament en les converses, provocats per la pandèmia i els canvis en

#2 Pau sense vot

(15/09/21 08:48)



#1 Albert

(15/09/21 07:54)