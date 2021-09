Actualitzada 15/09/2021 a les 19:31

El Govern ha aprovat avui les condicions de venda dels tests ràpids d'antígens a les farmàcies, en què es fixa el seu preu màxim de venda en vuit euros. Les farmàcies segueixen sent l’únic punt de venda autoritzat d'aquestes proves, que han d’estar degudament homologades amb la marca CE o equivalent i han de presentar una sensibilitat igual o superior al 90% i una especificitat de com a mínim el 97%.El Govern considera que ja no hi ha problemes d'aprovisionament d'aquests tests i, per tant, ha eliminat les limitacions de compra de les TRA, que fins ara només podien adquirir els residents o treballadors del Principat.