Govern destina més de 22.000 euros a projectes d'igualtat de gènere

Actualitzada 15/09/2021 a les 21:23

El Govern ha aprovat durant el Consell de Ministres d'avui l’atorgament de més de 22.000 euros per subvencionar projectes d’igualtat de gènere d'empreses i associacions sense ànim de lucre que desenvolupin i presentin projectes d’igualtat de gènere pel 2021.Aquesta és la segona vegada d'enguany que s'atorguen aquests ajuts que busquen promoure activitats, actes o programes relatius a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com prevenir els casos de violència de gènere, subvencionant les despeses derivades de la seva organització. Aquest any s’han atorgat un total de 22.013,75 euros repartits entre els projectes d’Acció Feminista, Agència Colomines, Aimara SLU, Cerqueda Internacional Serveis i Unió Ràdio del Pirineu.