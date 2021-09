Actualitzada 15/09/2021 a les 19:54

El Govern ha adjudicat als arquitectes Pau Iglesias Rodríguez i Jacint Gil Rodríguez la redacció del projecte i la direcció de les obres de construcció del futur edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible a Andorra la Vella.L’Executiu aixecarà aquest edifici de 44 habitatges en un terreny cedit pel comú d’Andorra la Vella, ubicat en una parcel·la d’uns 2.822 metres quadrats entre el carrer Terra Vella i el passatge Borda Nova. Amb l’adjudicació del concurs es fa un pas endavant en la construcció d’un edifici que s’incardina en les polítiques de fomant de l’accés i el manteniment de l’habitatge de lloguer.L'executiu també ha assignat dels treballs per impulsar una millora i reforma de manteniment de vuit refugis de muntanya no guardats i del refugi guardat del Comapedrosa.Pel que fa als refugis no guardats, els treballs s'han adjudicat a TP la coma per un import de 119.802,94 euros i se centraran a impulsar tasques de repàs, millora i pintat. A més, també es preveu la reparació de parets exteriors i cobertes i millores i canvis interiors.Quant al refugi del Comapedrosa, les obres impulsaran la instal·lació de vàters secs a l’exterior del refugi i la instal·lació d’un grup electrogen amb motor de gas per millorar l'experiència dels usuaris. L'empresa encarregada dels treballs serà Construccions Purroy per un import de 283.127,74 euros.